Africa: Macron a colloquio con fondatore Sant'Egidio Riccardi, focus su corridoi umanitari e processi di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno a lungo discusso dell’Africa, a partire dai conflitti che vede Sant’Egidio in primo piano in un’opera di pacificazione, come in Repubblica Centrafricana, in Sud Sudan e nella regione della Casamance, nel sud del Senegal. Fra i programmi portatori di speranza per il continente è stato evocato il programma Dream, avviato in Mozambico per la cura e la prevenzione dell’Aids e oggi presente in 11 paesi africani. Il presidente Macron ha ringraziato la Comunità per come ha saputo dare il giusto rilievo, sia in Francia che in Costa d’Avorio, al dramma del giovane Laurent Barthelemy, morto l’8 gennaio scorso mentre da Abidjan cercava di raggiungere Parigi nel carrello di un aereo. Infine, per quanto riguarda l’immigrazione, ha sottolineato l’importanza dei corridoi umanitari - per i quali è in corso il rinnovo dell’accordo tra lo Stato francese e Sant’Egidio – come contrasto ai trafficanti di uomini e modello di integrazione. (Res)