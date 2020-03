Coronavirus: FI, sospendere codice degli appalti, con commissari risultati più rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare gli investimenti e far partire i cantieri, specie in questa fase difficile dovuta al coronavirus, "è necessario sospendere il codice degli appalti". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, nel corso della presentazione delle proposte economiche di Forza Italia da sottoporre questa sera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel vertice per predisporre il decreto economico per far fronte al coronavirus. "Con la logica dei commissari - ha poi aggiunto - si ottengono risultati più rapidi".(Rin)