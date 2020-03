Criminalità: sarà abbattuto altro villino abusivo Casamonica, ok da assemblea capitolina

- Via libera all'unanimità dell'Assemblea capitolina all'abbattimento di un villino abusivo in via fratelli Marchetti Longhi 1 in zona Anagnina riconducibile alla famiglia Casamonica. "Al fine di legittimare la demolizione, l'Assemblea capitolina deve esprimere un parere che attesti la carenza di prevalenti interessi pubblici all'utilizzazione delle opere realizzate mediante gli abusi edilizi accertati", ha spiegato in Aula Giulio Cesare l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale Valentina Vivarelli. L'iter per l'abbattimento è iniziato alcuni mesi fa con una determina dirigenziale del Municipio VII, seguita da una deliberazione del consiglio municipale e dall'approvazione da parte della giunta capitolina della delibera votata oggi in aula Giulio Cesare. Con l'ok definitivo dell'Assemblea, adesso, il manufatto potrà essere abbattuto. La demolizione era stata annunciata alcune settimane fa dalla sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso dell'evento al Senato per celebrare il primo anniversario dall'entrata in vigore della legge Spazzacorrotti. "La nostra lotta per riportare la legalità a Roma continua", aveva scritto sui social la sindaca ricordando l'abbattimento di un anno fa di otto villette abusive dei Casamonica in zona Quadraro. (Rer)