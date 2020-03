Egitto: al Sisi riceve ministro degli Esteri congolese Gakosso, focus sulla Libia

- Il presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi ha ricevuto oggi al Cairo il ministro degli Esteri della Repubblica del Congo Jean-Claude Gakosso. Lo riferiscono i media locali, precisando che Gakosso ha consegnato ad al Sisi un messaggio del presidente Denis Sassou-Nguesso sui legami e gli sviluppi della situazione in Libia, nel quadro del suo impegno come presidente del Comitato di alto livello sulla Libia dell'Unione Africana. Nel corso dell'incontro, al Sisi e Gakosso hanno discusso in particolare delle ripercussioni della crisi libica sulla sicurezza regionale e continentale, convenendo sulla necessità di intensificare il coordinamento tra i due paesi e di raggiungere una soluzione pacifica al conflitto che tenga conto delle decisioni del processo di Berlino e rifiuti qualsiasi intervento esterno.(Cae)