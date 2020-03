Lombardia: Arpa, neve fresca e vento forte, attenzione al pericolo valanghe

- L'intensa perturbazione che ha interessato la nostra regione si sta lentamente spostando verso est. Sulle montagne lombarde le condizioni meteorologiche sono in progressivo miglioramento. Depositata su superfici dure e levigate dal vento forte, ora in attenuazione, la neve caduta nelle scorse ore (50-70 cm su Orobie e Retiche, 30-40 cm su Adamello e Prealpi) è caratterizzata da una stabilità precaria e, su tutti i pendii a qualsiasi esposizione, si sono formati nuovi lastroni di grandi dimensioni. Attenzione, quindi, al pericolo valanghe che, secondo il “Bollettino Neve e Valanghe” emesso oggi dal Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia, è di grado 4 Forte su Retiche, Orobie e Adamello e di 3 Marcato sugli altri settori. Per la giornata di domani, 4 marzo, bel tempo e temperature stazionarie favoriranno il progressivo assestamento e consolidamento del manto nevoso: pericolo valanghe 4 forte in diminuzione su Retiche centrali, occidentali e Orobie centrali, 3 marcato altrove. Sin dalla mattinata di giovedì 5 marzo, il cielo tornerà ad essere generalmente coperto su tutti i settori, con nuvolosità in aumento durante la giornata e deboli precipitazioni diffuse a carattere nevoso al di sopra dei 700-800 m. Si attendono mediamente 5-10 cm di neve fresca a 2000 m di quota. La nuova neve, ridistribuita dai forti venti meridionali, formerà ulteriori lastroni che si sovrapporranno a un manto nevoso in fase di consolidamento, ma ancora caratterizzato da una stabilità precaria: previsto pericolo valanghe 3 Marcato su tutti i settori. L'invito è quello di dotarsi sempre di tutti i dispositivi di autosoccorso obbligatori per legge per le attività sportive in montagna (apparato Artva, pala e sonda) e di consultare quotidianamente il bollettino Neve e Valanghe e i video informativi caricati periodicamente sul canale Youtube dell'Agenzia. (com)