Coronavirus: Ronzulli (FI), dopo aver diffuso panico governo è sparito da scena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, denuncia che "dopo il panico che ha contribuito a creare in Italia e all'estero per la sovraesposizione mediatica cavalcata in occasione della diffusione del Coronavirus, mentre al contempo chiedeva attenzione e responsabilità alle opposizioni, adesso il governo è scomparso dalla scena". Ronzulli, quindi, aggiunge in una nota: "Presidente del consiglio e ministri fino alla scorsa settimana si davano il cambio fuori dagli studi televisivi, facendo quasi a gara a chi terrorizzava di più i cittadini, per non parlare del numero impressionante di interviste che hanno rilasciato a quotidiani e tg, come se fossero tutti provetti virologi. Adesso - rimarca -, dopo aver allarmato gli italiani, i governi stranieri e i mercati, si sono chiusi in un silenzio rotto sporadicamente solo per non rinunciare del tutto al protagonismo faticosamente conquistato con questa emergenza. Un atteggiamento ridicolo che è specchio dell'inadeguatezza di questo governo, palesemente dimostrata anche con le misure assolutamente insufficienti previste dai decreti finora varati per far fronte all'emergenza".(Com)