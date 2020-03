Sicurezza: Pianese (Coisp) a Salvini, alla Polizia non serve portavoce

- Non consentiamo a nessuno di "mettere il cappello" sulla Polizia di Stato. Lo afferma Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, commentando le dichiarazioni di Matteo Salvini sul capo della Polizia, Franco Gabrielli. "Le istanze dei poliziotti sono portate avanti dai sindacati maggiormente rappresentativi e non abbiamo bisogno di leader politici che si ergano a loro portavoce. La guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - aggiunge Pianese - non poteva essere affidata a un figura migliore del Prefetto Gabrielli: la storia personale e i risultati conseguiti nella lotta alle Brigate Rosse e a ogni altra forma eversiva e criminale parlano per lui e meritano rispetto. Non accettiamo lezioni da chi immagina la Polizia di Stato come un'enclave personale da agitare nel dibattito politico", conclude il segretario generale del Coisp. (Com)