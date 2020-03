Regione Piemonte: Bellion sostituisce Cattaneo nella Commissione di garanzia

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha votato oggi diverse nomine: Marco Cesare Bellion, già consigliere regionale, come membro della Commissione di Garanzia in sostituzione di Paolo Cattaneo (la votazione richiedeva i due terzi dei componenti del Consiglio regionale); Simona Delbosco come membro del cda dell’Azienda pubblica di servizi alla persona - Apsp Casa Benefica; Alessio Borro come rappresentante nell’assemblea dei delegati del consorzio di irrigazione e bonifica “Associazione irrigazione est Sesia” di Novara.L’Aula, all'unanimità, ha inoltre modificato il dispositivo della deliberazione di nomina di Gian Paolo Zanetta nel cda Ires (Istituto di ricerche economico e sociali) che verrà svolta a titolo gratuito, in conformità della legge sugli incarichi a persone in stato di quiescenza. (Rpi)