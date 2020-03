Polonia: presidente Duda riceve omologo islandese Gudni Johannesson

- Ha preso il via la visita ufficiale di tre giorni in Polonia del presidente islandese Gudni Johannesson accompagnato dalla moglie. Il leader islandese ha incontrato stamane il presidente polacco Andrzej Duda a Varsavia. Dopo l'incontro è stata firmata una dichiarazione d'intenti sull'insegnamento del polacco in Islanda tra il ministero polacco dell'Istruzione nazionale e il ministero islandese dell'Istruzione, della scienza e della cultura. "Abbiamo parlato della cooperazione tra Polonia e Islanda, della situazione nei nostri paesi a partire dai settori in cui la cooperazione tra Polonia e Islanda è già attiva e poi di quelle aree in cui questa cooperazione può essere sviluppata", ha dichiarato Duda che poi ha aggiunto d'essere molto contento dell'accordo sull'insegnamento del polacco in Islanda perché riguarda la qualità della vita dei concittadini che lavorano in Islanda. (segue) (Vap)