Coronavirus: Di Maio, blocchi a merci e persone italiane "inaccettabili"

- I blocchi alle merci italiane per via dell'emergenza coronavirus "sono inaccettabili" e attraverso la nostra rete diplomatica stiamo protestando contro misure che riteniamo "assurde". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando alla Farnesina il Piano straordinario per il 2020 e le prime misure di sostegno all'export di fronte all'emergenza coronavirus. "I blocchi alle merci da e per l'Italia da parte di diversi paesi sono inaccettabili. Si tratta di una discriminazione inaccettabile, in alcuni casi abbiamo riscontrato anche dei tentativi di concorrenza sleale che non siamo disposti ad accettare. Anche i blocchi alle persone, in particolare ai voli aerei, incidono sul comparto turistico e la Farnesina è attiva da giorni per chiedere a questi paesi di rimuovere i blocchi perché non hanno senso. Riceviamo segnalazioni da parte di personale di azienda che non ha la possibilità di recarsi in a lavoro, stiamo lavorando con estrema difficoltà a dei protocolli particolari per le aziende in modo tale da consentire a chi risulta negativo a test di recarsi nei paesi in cui opera", ha detto Di Maio.(Mam)