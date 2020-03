Mantova: falso diploma per farsi assumere come bidello, denunciato

- Falso diploma per farsi assumere come bidello, i carabinieri della stazione di Quistello, a conclusione di indagini, hanno denunciato alla Procura di Mantova per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato un cittadino italiano di 45 anni. Quest’ultimo, dopo aver partecipato ad un concorso pubblico di portata nazionale per un impiego quale collaboratore scolastico, sarebbe riuscito ad entrare in graduatoria e di conseguenza ad essere assuntopresso un Istituto scolastico del mantovano. Tutto regolare se non che lo stesso, all’atto della presentazione dei titoli per poter partecipare alla selezione per i posti, avrebbe presentato un falso diploma. Da un controllo sulla genuinità dei documenti presentati sarebbe emerso che il titolo di studio non era mai stato rilasciato dall’istituto scolastico indicato sul documento medesimo, trattandosi quindi un falso anche se ben strutturato secondo gli investigatori. Il soggetto, che nel frattempo è riuscito a lavorare per 5 mesi causando un danno allo Stato per un importo pari circa 10mila euro tra stipendi conseguiti e importi previdenziali ed assistenziali versati, è stato denunciato ed immediatamente licenziato. Ora dovrà rispondere alla Procura di Mantova del reato di truffa e spigare come è riuscito ad acquisire il documento incriminato (Ren)