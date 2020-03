Tunisia: Partito destouriano sospende la deputata Lamia Jaidane

- Il Partito destouriano libero (Pdl, formazione politica tunisina vicina all’ex regime di Ben Ali) ha escluso la deputata Lamia Jaidane dal blocco parlamentare, che scende così a 16 effettivi su 217 seggi. La donna è accusata di aver partecipato a un incontro a Ksar Hellal, nel collegio elettorale di Monastir, alla presenza di partiti politici che, secondo il Pdl, "hanno votato la fiducia al governo di Elyes Fakhfakh". I destouriani, infatti, sono schierati con l’opposizione contro il governo del nuovo primo ministro. Da parte sua, la Jaidane si è difesa oggi durante la sessione plenaria in parlamento, spiegando di essere una “rappresentante indipendente eletta dal popolo" e che la sua ideologia è "destouriana". La parlamentare finirà a breve davanti al consiglio disciplinare del Pdl per aver “violato la disciplina del partito e il suo gruppo parlamentare, nonché la linea politica del partito", si legge in un comunicato stampa. (Tut)