Speciale difesa: Siria, forze turche abbattono caccia di Damasco su Idlib

- Un nuovo aereo militare siriano è stato abbattuto dalle forze turche nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui il velivolo colpito sarebbe un L-39 di produzione cecoslovacca. La notizia dell’attacco è stata riportata anche dall’agenzia di stampa ufficiale di Damasco, “Sana”, che tuttavia non conferma l’abbattimento dell’aereo siriano. Lo scorso primo marzo, a seguito dell’uccisione di 34 militari turchi in un raid aereo nella regione di Idlib, Ankara ha dato il via all’operazione “Scudo di primavera” contro l’Esercito arabo siriano. Lo stesso giorno il ministero della Difesa turco ha dato notizia dell’abbattimento di due jet siriani di fabbricazione russa. La Turchia sostiene di aver distrutto nelle ore successive anche diversi sistemi di difesa aerea e oltre 100 carri armati. Inoltre, Ankara afferma di aver ucciso più di 2 mila militari delle forze governative, tra cui tre generali. Tali attacchi sono stati condotti in particolare attraverso droni e colpi d’artiglieria. L’Esercito arabo siriano, da parte sua, afferma di aver abbattuto tre droni turchi. (Tua)