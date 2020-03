Speciale difesa: Cile, proteste sociali, ancora manifestazioni e scontri in diverse città del paese

- Una nuova giornata di forti proteste sociali si è registrata lunedì nelle principali città del Cile. Manifestazioni, scontri con la polizia e incendi, riferisce il portale "Biobio", sono stati segnalati nella capitale Santiago così come a Concepcion, Valparaiso, Antofagasta ed altre cittadine. Nella capitale, come consuetudine, le manifestazioni sono iniziate nel pomeriggio nella zona di Plaza Italia e sono degenerate in scontri con la polizia, barricate e incendi che si sono estesi nel corso della notte a diversi quartieri adiacenti. Gravi incidenti sono stati riportati anche nella città settentrionale di Antofagasta, dove due manifestanti avrebbero riportato lesioni oculari e dove la polizia ha comunicato di aver effettuato una ventina di arresti. Nove arresti sono stati segnalati anche a Concepcion così come a Valparaiso, dove gli scontri si sono prodotti al margine di una manifestazione convocata dai docenti. (Abu)