Speciale difesa: Siria, Cremlino, dialogo diretto tra militari russi e turchi è fondamentale

- Le autorità di Mosca sperano che con l’avvio di un dialogo diretto tra i militari di Russia e Turchia si possa riuscire a scongiurare il rischio di scontri diretti nella provincia siriana nordorientale di Idlib. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Ci auguriamo che contatti diretti tra i nostri militari possano contribuire a minimizzare i rischi nell’area”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di uno scontro diretto tra le forze di Russia e Turchia in Siria. L'offensiva lanciata lo scorso dicembre 2019 dalle forze governative siriane nella provincia di Idlib ha consentito alle Forze armate siriane e alleati di avanzare nel governatorato, conquistando la strategica cittadina di Saraqib, posta al centro dell'autostrada M5 che collega Aleppo a Damasco. La Turchia ha inviato tra gennaio e febbraio, armamenti, uomini e mezzi a sostegno dei ribelli, sfruttando la cosiddetta "zona sicura" stabilita dall'accordo di Sochi con la Russia nel 2018. A fine febbraio una serie di attacchi contro dell'esercito siriano hanno ucciso alcuni militari turchi, scatenando la risoluta reazione di Ankara. Il deciso cambio di passo della Turchia è avvenuto lo scorso primo marzo, a seguito dell’uccisione di 33 militari turchi in un raid aereo nella regione di Idlib, con l'avvio dell’operazione “Scudo di primavera” contro l’Esercito arabo siriano. Lo stesso giorno il ministero della Difesa turco ha dato notizia dell’abbattimento di due caccia dell'aviazione siriana. La situazione ha messo in crisi il cosiddetto formato di Astana, il meccanismo di contenimento delle tensioni nato nel 2017 guidato da Turchia, Russia e Iran con l'obiettivo di stabilire delle zone di cessate il fuoco e trovare un accordo tra governo e ribelli. (Rum)