Speciale difesa: Kenya-Somalia, incontro segreto tra Farmajo e parlamentari kenioti, Nairobi invia nota di protesta a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kenya hanno inviato una nota di protesta al governo federale della Somalia dopo la notizia secondo cui il presidente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" avrebbe tenuto un incontro segreto con 11 parlamentari kenioti nella capitale somala Mogadiscio. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'emittente somala "Radio Dalsan", secondo cui Nairobi avrebbe espresso irritazione per il mancato avviso dell'incontro avvenuto tra Farmajo e i parlamentari kenioti, i cui contenuti non sono stati resi noti. Le tensioni si inseriscono nell'ambito della disputa che vede contrapposti le autorità dell'Oltregiuba (sostenute dal Kenya) e il governo federale di Mogadiscio, in particolare nell'area di confine di Ghedo. Le tensioni sono cresciute dopo che il mese scorso circa 700 militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) addestrati dalla Turchia sono stati dispiegati lungo il confine prendendo il controllo delle città di Beled Hawo e Dolo, dove ancora in queste ore si segnalano violenti combattimenti fra l'esercito somalo e le forze di sicurezza dell'Oltregiuba. La decisione è stata fortemente condannata dal presidente dell'Oltregiuba, Ahmed Madobe (stretto partner di Nairobi) che l'ha definita una "aggressione pura". Anche gli Stati Uniti hanno condannato la mossa e hanno chiesto a Farmajo di ritirare le truppe per favorire il dialogo, definendo lo spiegamento militare "inutile" e propizio alle incursioni di al Shabaab. Il governo somalo, da parte sua, ha di recente accusato il Kenya di intromettersi "regolarmente" negli affari interni del paese tramite l'impiego di militari nel suo territorio. In una dichiarazione rilasciata dal ministero dell'Informazione, Mogadiscio ha inoltre accusato Nairobi di essere in parte responsabile dell'insicurezza e dell'instabilità politica del paese. "Siamo sgomenti per il fatto che il Kenya interferisca costantemente con la nostra politica interna e la nostra sicurezza. Questo è abbastanza deplorevole", si legge nella dichiarazione. Le forze armate keniote sono presenti in Somalia dal 2011 nel quadro della missione nota come Linda Nchi, volta a contrastare le milizie jihadista di al Shabaab. Da allora, le truppe sono state integrate nella Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom): attualmente Nairobi dispone di 3 mila unità presenti nell'Oltregiuba. (Res)