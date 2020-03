Migranti: premier greco Mitsotakis, crisi è una minaccia asimmetrica a frontiere dell’Ue

- La crimi migratoria che la Grecia sta affrontando ai confini con la Turchia non è altro che "minaccia asimmetrica” voluta da Ankara alla frontiera dell'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa congiunta dopo il sopralluogo al confine greco-turco con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Questo non è più un problema di rifugiati. Questo è un palese tentativo della Turchia di usare persone disperate per promuovere la sua agenda geopolitica e distogliere l'attenzione dall'orribile situazione in Siria", ha affermato Mitsotakis sottolineando che Grecia e Ue “non saranno minacciate” da Ankara. "L'Europa non sarà ricattata dalla Turchia sulla questione dei rifugiati. Siamo pronti a sostenere la Turchia nell'affrontare il problema dei rifugiati e trovare una soluzione all’enigma della Siria, ma non in queste circostanze. Il mio dovere è proteggere la sovranità del mio paese”, ha chiarito il premier di Atene, secondo cui le migliaia di profughi che stanno provando ad attraversare il confine in Grecia non proverrebbero dalla provincia siriana di Idlib, ma vivevano in sicurezza in Turchia da molto tempo. (segue) (Gra)