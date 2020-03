Migranti: premier greco Mitsotakis, crisi è una minaccia asimmetrica a frontiere dell’Ue (2)

- "Sfortunatamente, la Turchia si è trasformata in un trafficante di migranti", ha continuato il leader greco che ha citato delle dichiarazioni ufficiali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e video sui social media che mostrano funzionari turchi che offrono ai migranti corse gratuite fino al confine greco. Mitsotakis ha ribadito che la Grecia proteggerà il suo confine, che è anche il confine esterno dell'Unione europea, aggiungendo che Atene si aspetta "solidarietà tangibile" dall'Ue. "Ma siamo onesti. L'Ue non è stata all'altezza del compito di affrontare la crisi migratoria. Spero che questa crisi serva da campanello d'allarme per tutti", ha concluso il primo ministro greco auspicando che l'attuale crisi serva a “svegliare” l'Europa nell’assumersi le proprie responsabilità. (Gra)