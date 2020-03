Colombia: Trump, riprendere fumigazioni aeree glifosato per contrastare coltivazioni illecite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine dicembre il governo colombiano ha presentato un decreto per riprendere le fumigazioni aeree di glifosato per contrastare le coltivazioni di coca. Il decreto, che dispone il quadro normativo richiesto dalla Corte costituzionale, prevede, tra le altre cose, che l’esecuzione delle attività sia a carico della polizia nazionale, un meccanismo indipendente di monitoraggio da parte dell’Istituto nazionale di salute (Ins) e dell’Autorità nazionale di licenze ambientali (Anla), ai quali spetterà anche una valutazione permanente del rischio; spazi per la partecipazione cittadina e accesso alle informazioni. (segue) (Mec)