Colombia: Trump, riprendere fumigazioni aeree glifosato per contrastare coltivazioni illecite (5)

- La Corte ha anche ascoltato l’ex presidente Juan Manuel Santos, il quale ha invece difeso la scelta di abbandonare il metodo delle fumigazioni aeree per favorire invece l’eradicazione spontanea da parte dei contadini, attraverso campagne e incentivi. “Sarebbe un errore riprendere l'irrorazione con glifosato non solo a causa dei rischio per la salute e per l'ambiente già conosciute da questo tribunale, ma perché è una strategia che ha già dimostrato la sua inefficienza e perché - teoricamente parlando - non è la soluzione che deve essere offerta in un paese ora senza conflitto con le Farc", ha detto l’ex capo dello stato, aggiungendo che oggi “il 37 per cento delle coltivazioni illecite si trovano in parchi naturali, riserve indigene e aree di confine dove non è possibile praticare fumigazioni aeree". (segue) (Mec)