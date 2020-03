Colombia: Trump, riprendere fumigazioni aeree glifosato per contrastare coltivazioni illecite (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica strada per ottenere risultati permanenti, ha proseguito, "è offrire ai contadini che coltivano coca alternative valide. La pace con le Farc ha aperto questa strada e bisogna continuare a percorrerla". Dopo che tra il 2012 e il 2013 l’estensione delle coltivazioni era calata a 48mila ettari, si è assistito a una continua crescita, passando ai 69mila del 2014, ai 96mila del 2015, ai 146mila del 2016, fino ai 171mila del 2017. La Colombia punta a eradicare 130 mila ettari di coca nel 2020, come dichiarato dal ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, in conferenza stampa lo scorso 10 febbraio. “Per quanto riguarda l’eradicazione di coltivazioni illecite abbiamo fissato un obiettivo di 140 mila ettari”, ha detto il ministro, aggiungendo che “verranno utilizzati tutti gli strumenti” per raggiungere questo traguardo. (Mec)