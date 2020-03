Roma: Palumbo (Pd), rilievi commissione Trasparenza su uso sala Carroccio per staff sindaco

- La commissione Trasparenza "sta effettuando i dovuti approfondimenti relativamente all'uso della sala del Carroccio da parte dello staff della sindaca". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. "Scriverò al Sovrintendente - spiega Palumbo - per acquisire il suo parere, dal momento che si tratta di uno storico spazio del palazzo Senatorio. Parallelamente, non escludo di convocare una apposita seduta di commissione per raccogliere dalla giunta le motivazioni e le carte che la autorizzano ad adibire al proprio uso esclusivo una stanza solitamente lasciata alla disponibilità dei gruppi consiliari per le esigenze connesse al lavoro dell'Assemblea capitolina. Peraltro, pur sapendo dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando il terzo piano del palazzo Senatorio, viene da chiedersi come mai la giunta comunale che ha già fatto man bassa degli uffici nel palazzo principale del Campidoglio, non possa trovare ubicazione in altre sedi più congrue delle sale storiche del palazzo, peraltro del tutto impraticabili perché non a norma ad ospitare uffici. Sulle politiche del Patrimonio (e non solo), è proprio il caso di dire che la giunta non sa che pesci prendere".(Com)