Migranti: von der Leyen, grazie a Grecia per essere scudo d'Europa

- La Grecia è lo scudo d'Europa. Lo ha dichiarato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita nel paese, sul confine greco-turco, insieme al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al primo ministro croato in rappresentanza della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, Andrej Plenkovic, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. "Questa è una circostanza straordinaria. Abbiamo visto la tensione e la difficoltà della situazione. Le autorità greche stanno affrontando un compito molto difficile nel contenere la situazione. Voglio ringraziare la Guardia costiera e di frontiera, i civili, la polizia e Frontex per gli sforzi instancabili", ha iniziato la presidente. "E' importante per me essere qui con voi e dirvi che le vostre preoccupazioni sono le nostre. Il vostro confine è il nostro confine. Come europea sono qui al vostro fianco", ha detto ancora. "Voglio dimostrare compassione per i migranti" che si trovano "in questa situazione disperata" per via di "false promesse", ha aggiunto. (segue) (Beb)