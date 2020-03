Migranti: von der Leyen, grazie a Grecia per essere scudo d'Europa (2)

- La presidente ha spiegato che la dichiarazione dei vertici delle istituzioni europee "è molto chiara: solidarietà europea e sostegno alla Grecia". Per von der Leyen, "la massima priorità è mantenere l'ordine ai confini greci, che sono anche la frontiera europea" e per questo si è detta "pronta a mobilitare tutto il sostegno operativo necessario alle autorità greche". Von der Leyen ha spiegato che "a seguito della richiesta greca, Frontex è pronta a dispiegare una squadra di rapido intervento" con una nave offshore, 6 navi di pattugliamento, due elicotteri, un aereo, tre veicoli termovisivi, cento agenti di guardia costiera in più agli attuali 530 che saranno dispiegati nei confini terrestri e marittimi. "Possiamo dare alla Grecia 700 milioni di euro: 350 milioni di euro subito a disposizione e 350 milioni di euro che possono essere richiesti come bilancio rettificato", ha dichiarato von der Leyen spiegando che il denaro sarà destinato per l'assistenza migratoria e le infrastrutture necessarie. (segue) (Beb)