Migranti: von der Leyen, grazie a Grecia per essere scudo d'Europa (3)

- Terzo elemento, "lanciamo il meccanismo di protezione civile in base alla richiesta di Grecia per avere assistenza di medici, tende e infrastrutture di cui hanno bisogno". Von der Leyen ha aggiunto che i vertici delle istituzioni europee sono "in stretto contatto" e così continueranno ad esserlo perché la responsabilità è dell'Europa "e la gestiremo con solidarietà, unità e determinazione. La nostra unità prevarrà. La Turchia non è un nemico e le persone non sono un mezzo per raggiungere uno scopo", ha sottolineato. "Ringrazio la Grecia per essere la nostra Aspida (scudo) europea", ha concluso. (Beb)