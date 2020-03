Coronavirus: Tunisia, tre italiani in quarantena a bordo del loro yacht a Hammamet

- Tre cittadini italiani si trovano in auto-isolamento a bordo del loro yacht a Hammamet, in Tunisia. Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, spiegando che i tre non presentano al momento alcun sintomo del nuovo coronavirus. L’ambasciata d’Italia a Tunisi, secondo quanto si apprende, sta seguendo i casi segnalati di cittadini italiani in quarantena. Il commissario regionale per il turismo di Hammamet, Khaled Qalouia, ha spiegato che la quarantena di 14 giorni fa parte delle misure di prevenzione adottate dalle autorità tunisine, sottolineando che i tre italiani “non sono entrati in città e non hanno lasciato il loro yacht”. Un altro yacht proveniente da Malta ha lasciato le acque tunisine dopo aver ricevuto il via libera di un’equipe medica speciale al termine del periodo di isolamento, ha detto ancora Qalouia. I media tunisini intanto hanno confermato che il primo caso di coronavirus in Tunisia, annunciato ieri dal ministero della Salute di Tunisi, riguarda un cittadino di ritorno dall'Italia inizialmente sottoposto ad auto-isolamento nella sua casa di Gafsa. La persona infettata e i suoi familiari sono stati successivamente portati in ospedale a Sousse. (Tut)