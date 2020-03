Regione Lazio: Battisti (Pd), approvata in commissione legge per vittime revenge porn

- E’ stata approvata in XI Commissione la mia proposta di legge per la prevenzione e il sostegno alle vittime di revenge porn. Un lavoro importante, iniziato un anno fa, prima dell’approvazione della norma nazionale che ha istituito il reato". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Sara Battisti del Partito democratico. "Con questa legge, la Regione Lazio sarà la prima a coprire il vulnus lasciato dal provvedimento nazionale, andando a sostenere le vittime con un aiuto concreto sotto il profilo legale e psicologico e nel reinserimento lavorativo e sociale. Inoltre, proponiamo dei percorsi, soprattutto volti alle scuole, per prevenire il reato attraverso una corretta formazione all’affettività e alla sessualità. Ringrazio i colleghi delll’XI Commissione, la presidente Tidei, le consigliere Leonori, Califano, Lombardi e De Vito, il legislativo e tutti coloro che hanno lavorato a questa legge innovativa. Ora ci aspetta solo il definitivo passaggio in aula", ha concluso Battisti.(Com)