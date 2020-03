Migranti: premier croato Plenkovic, Grecia scudo esterno dell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha plaudito oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con i vertici europei al confine greco con la Turchia, il comportamento dell'omologo greco Kyriakos Mitsotakis per la gestione della situazione legata ai migranti. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "N1", Plenkovic ha spiegato oggi in Grecia che "Atene è lo scudo e il confine esterno dell'Unione europea". Il premier di Zagabria ha ricordato che "la Croazia si trova sulla rotta dei migranti ed è nostro interesse che il confine greco rimanga impenetrabile". Plenkovic ha inoltre ribadito che "verrà trovata una soluzione politica e diplomatica che impedirà alla situazione di precipitare". Il premier di Zagabria ha concluso affermando che "non si ripeterà il 2015 e il 2016". (Zac)