Puglia: Borraccino, al via avviso regionale per internazionalizzazione pmi

- “Partito l'avviso pubblico "Aiuti ai programmi di Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese aiuti all’internazionalizzazione". Lo ha reso noto l'assessore regionale pugliese allo sviluppo economico Mino Borraccino che ha aggiunto: "Le domande di agevolazione potranno essere presentate da imprese di piccole dimensioni che occupano meno di 50 unità lavorative e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro), di medie dimensioni (che occupano meno di 250 unità lavorative e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro), da Raggruppamenti di Pmi, aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di contratto di rete, o da consorzi con attività esterna e società consortili di Pmi, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Puglia". Nello specifico, ha spiegato Borraccino: "Si possono realizzare programmi di importo non inferiore a 50mila euro. Essi possono riguardare l’internazionalizzazione, cioè devono essere funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero, attraverso progetti di commercializzazione all’estero e/o collaborazione industriale con partner esteri. Oppure si può trattare di progetti di marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri". (segue) (Ren)