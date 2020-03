Puglia: Borraccino, al via avviso regionale per internazionalizzazione pmi (2)

- Borraccino ha proseguito: "Possono trattare la partecipazione a fiere, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale. Le spese ammissibili sono quelle di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, i costi esterni per la figura di un/una”export manager” per il lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle attività di progetto di promozione internazionale, da svilupparsi anche nel o nei Paesi/target, le spese per la partecipazione diretta a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale e le spese per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative promozionali". Infine: "“L’intensità massima dell’aiuto sarà pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile dalla Regione di 400 mila euro per le singole imprese e di 2.2 milioni di euro per le Reti di Imprese o i Consorzi". Borraccino ha concluso: "In tal modo aiutiamo concretamente le piccole e medie imprese pugliesi che vogliono ampliare i loro commerci sui mercati esteri, incrementando il fatturato e alimentando positivamente l’immagine della Puglia in Europa e nel mondo”. (Ren)