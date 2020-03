Romania: Iohannis, ministero dell'Interno ha mostrato una serie di carenze (3)

- Il capo dello Stato ha incoraggiato i dipendenti del ministero a non deviare mai dallo svolgere la propria professione con responsabilità e competenza. Iohannis ha accolto con favore gli sforzi del ministero per prevenire e combattere il fenomeno dell'immigrazione illegale, per proteggere le frontiere statali e il confine comune dell'Unione europea, nonché per gestire le situazioni di emergenza. "Vi esorto ad agire, in via prioritaria, per proteggere i bambini, i giovani e tutte le categorie vulnerabili. È essenziale aumentare la sicurezza all'interno e intorno agli spazi scolastici e prevenire e fermare qualsiasi attività illecita che metta in pericolo la salute e l'integrità delle giovani generazioni", ha sottolineato Iohannis. "Allo stesso tempo - ha aggiunto - avete la missione di continuare a contribuire alla lotta contro la corruzione con un impatto sulla capacità istituzionale dello Stato, ma anche sull'immagine della Romania esternamente". Il presidente romeno ha sottolineato la necessità di una legislazione aggiornata e l'eliminazione delle barriere burocratiche affinché il ministero sia in grado di funzionare efficacemente. "Il completamento dell'adesione della Romania allo spazio Schengen, il rafforzamento del sistema nazionale di gestione delle emergenze, la protezione delle infrastrutture critiche nazionali, l'aumento della resilienza nazionale e, ultimo ma non meno importante, la protezione civile della popolazione e dei beni devono rimanere una priorità nell'elenco degli obiettivi che avete", ha concluso. (Rob)