Roma: fermato per un controllo mostra licenza "falsa", denunciato Ncc

- Un uomo di 35 anni egiziano, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Durante un controllo l'uomo, che era alla guida di un'auto con la placca Ncc (noleggio con conducente), ha mostrato ai militari una licenza "falsa" rilasciata dal Comune di Roma. Dagli accertamenti è risultato infatti che il documento non corrispondeva con la targa esposta sul veicolo, perché avente numero diverso e rilasciata dal Comune di Bergamo. I carabinieri hanno poi eseguito accertamenti anche sul veicolo che è risultato immatricolato per uso proprio anziché per uso terzi, e quindi non idoneo ad effettuare servizio di noleggio con conducente. La copia della licenza, verosimilmente contraffatta, e il veicolo sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. (Rer)