Venezuela: presidente Duque, aumentare sanzioni contro governo Maduro (3)

- A inizio febbraio il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti della compagnia aerea statale venezuelana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronauticas y Servicios Aereos (Conviasa). “Il regime illegittimo di Maduro fa affidamento sulla compagnia Conviasa per trasportare funzionari corrotti in giro per il mondo al fine di alimentare il sostegno per le sue azioni antidemocratiche”, ha detto il segretario Steven T. Mnuchin, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento del Tesoro. Una decisione che, unita alle precedenti, ha spinto Caracas a istruire una causa presso la Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l'umanità. Maduro intende dare consistenza legale alle accuse secondo cui Washington, con le sanzioni "unilaterali" e "illegali", danneggia il popolo venezuelano. (segue) (Was)