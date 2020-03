Venezuela: presidente Duque, aumentare sanzioni contro governo Maduro (7)

- Arreaza ha ricordato la recente denuncia presentata alla Corte penale internazionale, contro le sanzioni intese come "crimine contro l'umanità", "per rivendicare il diritto internazionale e la vigenza delle istituzioni multilaterali alla ricerca di giustizia". Caracas, ha insistito il ministro, "fa la sua parte con coraggio e dignità. Spetta alle Nazioni Unite guidare questa azione umanitaria, legale, urgente e improrogabile, contro la massiccia violazione dei diritti umani rappresentata dalle misure coercitive unilaterali". "Il tempo corre e la sofferenza aumenta", ha avvertito Arreaza invitando a non "evadere le proprie responsabilità in una materia grave e cruciale come questa". (segue) (Was)