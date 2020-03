Venezuela: presidente Duque, aumentare sanzioni contro governo Maduro (8)

- Parlando alla stampa durante la sua visita di stato a Nuova Delhi, lo scorso 25 febbraio, Trump ha ribadito che la sua amministrazione continuerà ad adottare sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. “Quello che sta accadendo in Venezuela è molto triste. Le persone stanno morendo di fame in un paese che era molto ricco 20 anni fa. Oggi non hanno acqua, cibo, medicine (…). Guardiano a quello che accade in Venezuela con molta attenzione”, ha detto Trump, confermando la possibilità di ulteriori sanzioni. (Was)