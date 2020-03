Speciale energia: Algeria-Italia, Di Stefano a “Nova”, definito avvio tavolo tecnico demarcazione confini marittimi

- Algeria e Italia sono riuscite a definire un tavolo tecnico ad hoc per giungere ad un accordo sulla delimitazione dei confini marittimi. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista rilasciata a margine della sua visita di lavoro in Algeria. Il sottosegretario ha avuto incontri con i ministri di Esteri, Energia, Industria e Commercio estero, rispettivamente Sabri Boukadoum, Mohamed Arkab, Ferhat Ait Ali, Kamel Rezigue e con i segretari generali dei ministeri di Agricoltura, Lavori pubblici e Trasporti, Poste e telecomunicazioni. Parlando dell’incontro con il ministro degli Esteri Boukadoum, Di Stefano ha sottolineato: “Ancora una volta sono molto soddisfatto perché abbiamo potuto definire l’avvio di un tavolo ad hoc tecnico per arrivare ad un accordo sulla delimitazione delle acque", ha sottolineato Di Stefano. Ribadisco che abbiamo avuto piena rassicurazione, ancora una volta, dalla controparte algerina che non vi fosse alcuna volontà di ledere gli interessi italiani, tanto meno di avvicinarsi alle acque territoriali in Sardegna”. Di Stefano ha osservato che quella della limitazione dei confini marittimi è “una questione tecnica” che verrà risolta dalle due parti “con un tavolo tecnico nella piena volontà di intesa politica”. Il sottosegretario ha rivelato che il tavolo sarà attivato a breve, probabilmente tra la fine di aprile e l'inizio maggio. Il 20 marzo 2018 con un decreto presidenziale l’Algeria ha proclamato la propria Zona economica esclusiva (Zee) che lambisce per circa 70 miglia nautiche le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. L'Italia ha contestato la mossa algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui si propone l'avvio di negoziati per raggiungere accordo di reciproca soddisfazione in linea con l’articolo 74 della Convenzione Onu sul diritto del mare. In questo contesto l’Algeria si è detta disponibile il 20 giugno 2019 a lavorare insieme all'Italia attraverso il dialogo per giungere ad una soluzione equa e mutualmente accettabile sui limiti esterni della Zee algerina e dello spazio marittimo italiano. Un altro dossier di particolare importanza per entrambi i paesi al centro del colloquio tra la delegazione guidata dal sottosegretario Di Stefano e il il ministro Boukadoum è stata la crisi in Libia. “L’Algeria sta giocando una partita molto importante in Libia. Si stanno muovendo molto e sottotraccia, cercando di risolvere invece di fare annunci”, ha sottolineato Di Stefano. L'Algeria ha, secondo il sottosegretario, "un interesse chiaro", ovvero raggiungere una pacificazione dell'area con l'obiettivo di riportare la stabilità nella regione. A tal proposito, Di Stefano ha ricordato che al pari dell’Italia, Algeri "non ha seconde agende", consentendo una visione comune con Roma e il reciproco sostegno. In merito ai colloqui avvenuti in questi giorni, Di Stefano ha sottolineato come vi sia piena concordanza tra “le parole di amicizia tra Italia e Algeria" e quanto sta avvenendo durante la missione. Il sottosegretario ha osservato che negli incontri con gli esponenti dei vari dicasteri sono stati affrontati “tutti i temi di cooperazione tra Italia e Algeria”. Di Stefano ha inoltre precisato che nei prossimi mesi si terranno vari appuntamenti tra Algeria e Italia: incontri di alto livello, business forum e altre attività. Gli incontri saranno concentrati entro l’estate. “Accorciamo i tempi ancora una volta nell’idea di rilanciare i rapporti in modo sempre più efficace. Crediamo che questo nuovo corso algerino vada sostenuto. Perché è un percorso di apertura del paese e, quindi, un’opportunità per l’Italia”, ha concluso. (Sic)