Speciale energia: Usa potrebbero contribuire a costruzione oleodotto dal Baltico alla Bielorussia

- Gli Stati Uniti potrebbero concedere alla Bielorussia una serie di prestiti a basso tasso di interesse per la costruzione di un oleodotto in grado di portare al paese il greggio proveniente dai paesi baltici. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko. “Ho discusso la necessità di rafforzare le nostre infrastrutture e la sicurezza energetica nazionale con il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo: alla luce della competitività dei prezzi che ci sono stati offerti e alle proposte avanzate durante l’ultima conferenza sulla sicurezza di Monaco, ci aspettiamo nuovi prestiti per la costruzione di un oleodotto che ci consenta di far arrivare in Bielorussia il petrolio proveniente dalla regione baltica”, ha detto. (Res)