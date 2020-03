Speciale energia: Bulgaria trova accordo per riduzione del 40 per cento prezzo d’importazione gas russo

- La compagnia energetica russa Gazprom e la bulgara Bulgargaz, unico fornitore pubblico di gas naturale per il paese balcanico, hanno concordato una riduzione del 40 per cento del prezzo del gas naturale importato nel paese balcanico dalla Russia. Lo ha reso noto il governo di Sofia con una conferenza stampa, a cui ha preso parte, tra gli altri, anche il premier Bojko Borisov. Il nuovo prezzo sarà valido a partire da agosto, come chiarito dal direttore esecutivo di Bulgargaz Nikolaj Pavlov. L’accordo è stato raggiunto dopo che il colosso del gas russo Gazprom ha concordato di allineare il prezzo a parametri di riferimento del mercato del gas dell'Europa occidentale. Le stime iniziali indicano che la riduzione significherà che Bulgargaz restituirà 150 milioni di lev (circa 75 milioni di euro) ai propri clienti per il periodo dal 5 agosto 2019 al 29 febbraio 2020, come spiegato da Pavlov. I rimborsi avverranno dopo l'approvazione da parte della Commissione di regolamentazione dell'energia e delle acque dei nuovi prezzi di mercato. I rimborsi verranno effettuati entro un mese dalla decisione del regolatore, ha chiarito ancora Pavlov. L'attuale contratto di importazione di gas con Gazprom è valido fino al 2022. La Bulgaria importa 2,9 miliardi di metri cubi all'anno dalla Russia con un contratto a lungo termine valido fino al 2022. (Bus)