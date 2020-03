Speciale energia: Francia, esperto nucleare Jancovici, chiudere Fessenheim per ambiente è impostura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere la centrale nucleare di Fessenheim nel nome dell'ecologia è “un'impostura” del governo francese. Lo ha detto in un'intervista pubblicata dal settimanale “Marianne” l'ingegnere Jean-Marc Jancovici, tra i co-fondatori di Carbone 4, società di consulenza specializzata nella transizione energetica. Secondo Jankovici il nucleare è una forma di energia “più rispettosa dell'ambiente” rispetto ad altre. Dal punto di vista dell'occupazione del suolo, “il nucleare batte tutti gli altri modelli energetici”. Secondo l'esperto, in Francia alcuni parchi solari hanno provocato la deforestazione di alcune zone per essere installati. “La produzione annuale della sola centrale di Fessenheim è quasi uguale all'insieme della produzione di pannelli fotovoltaici in Francia (circa il 2 per ceno della produzione francese), ha aggiunto il co-fondatore di Carbone 4. (Res)