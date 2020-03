Coronavirus: Ghilardi (sindaco Cinisello Balsamo), nostro cittadino risultato positivo

- A seguito della conferenza stampa di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus tenuta ieri sera dall'assessore regionale Giulio Gallera, Ats ha trasmesso ai sindaci, nella tarda mattinata di oggi, i dati aggiornati in tempo reale del monitoraggio sanitario sul Covid-19. Dalla comunicazione ricevuta è emersa una positività su un cittadino residente a Cinisello Balsamo. Il sindaco Giacomo Ghilardi, appena venuto a conoscenza del caso, ha provveduto a contattare tutte le autorità competenti: "Come già accaduto in altri Comuni a noi vicini, purtroppo anche un nostro residente è risultato positivo al Covid-19. Al momento non sono stati forniti altri dettagli che ci impongano di assumere ulteriori provvedimenti sulla città oltre a quelli già in atto. Preciso che è compito delle autorità sanitarie adottare tutte le misure necessarie per la gestione del caso, compresa la verifica dei contatti del paziente". "In questi giorni ho tenuto costantemente informati i cittadini in più occasioni attraverso i canali istituzionali e di persona sulle misure di contenimento adottate in città – ha riferito il sindaco –. Rinnovo ancora l'invito a rispettare i comportamenti indicati dal Ministero della Salute. La situazione viene continuamente monitorata e sono in costante contatto con le autorità competenti. In questi casi la collaborazione di tutti è fondamentale, quindi occorre continuare a seguire e rispettare le indicazioni di igiene già divulgate".(com)