Coronavirus: sospese e rinviate a dopo aprile udienze civili ordinarie a Tribunale Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospensione e rinvio delle udienze civili ordinarie a dopo il mese di aprile. È questo il primo provvedimento adottato al Palazzo di Giustizia di Milano in relazione al contagio da Coronavirus di due giudici ricoverati all'ospedale Sacco. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale, Roberto Bichi che ha sottolineato come la decisione sia stata presa a causa della "diminuzione delle risorse", ovvero dei magistrati, cancellieri e personale amministrativo che possono essere venuti potenzialmente in contatto con i due magistrati contagiati e che quindi devono andare in auto-isolamento. Si continueranno a celebrare invece le udienze civili indifferibili e urgenti, come quella, a titolo esemplificativo, in programma venerdì 6 marzo sull'ex Ilva qualora le parti in causa non trovassero un accordo nei prossimi giorni. (Rem)