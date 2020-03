Coronavirus: A. Cesaro (FI), napoletani esigono scuse della Francia

- "Esigiamo le scuse immediate della Francia per il vergognoso video trasmesso da Canal+ in cui si ironizza in maniera volgare sull'igiene italiana e la salubrità della pizza napoletana. Argomenti, igiene e cucina, su cui noi italiani non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dai francesi". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "In attesa che il nostro ministro degli Esteri, Di Maio, trovi sul mappamondo la collocazione geografica della Francia - ha proseguito ironicamente Cesaro - invierò oggi stesso una nota di protesta all'ambasciata francese a Roma e in copia al console francese di stanza a Napoli. Contestualmente inviterò quest'ultimo a mangiare una pizza, mio ospite, e a dare ai suoi connazionali una corretta informazione sulla nostra città, su nostro patrimonio enogastronomico e culinario e sulla nostra pulizia e accoglienza", ha concluso Cesaro. (Ren)