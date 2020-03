Trasporti: Giannini (Lega), ferrovia Roma nord imbarazzante, si intervenga subito

- L'inefficienza della linea ferroviaria Roma Nord, "oltre a essere diventata ormai cronica, è sempre più imbarazzante". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, Andrea Nardini, coordinatore leghista del XV municipio di Roma, e Fabio Stefoni responsabile enti locali provincia nord della Lega. "Sono stati oltre 800 - aggiungono - i treni soppressi solamente da inizio anno, rendendo così esasperante la condizione dei pendolari. Non solo di quelli dell'hinterland al nord della Capitale, costretti ad arrivare con la propria autovettura fino alla stazione di Montebello a Prima Porta per poter prendere il treno, ma anche di quelli che usufruiscono direttamente delle corse urbane; impraticabili poiché aggravate dal numero esorbitante di utenti, dovuto sia all'affluenza dei cittadini provenienti da fuori, sia soprattutto all'accumulo per il salto di corse. Non a caso, la ferrovia Roma Nord è stata giudicata la peggiore del Lazio, penultima nella classifica delle ferrovie dell'intero paese". "Tanti - proseguono - gli sproloqui sui fondi destinati alla linea. Dopo essere stati annunciati oltre 337 mila euro per l'ammodernamento della Roma-Viterbo, pretendiamo adesso che dalle parole si passi ai fatti. Per quanto ancora, ci chiediamo, i pendolari saranno costretti ad accalcarsi nelle stazioni nella speranza (spesso vana) di riuscire a vedere arrivare il proprio treno e di riuscire a salirci? È ormai da un decennio - concludono Giannini, Nardini e Stefoni - che si tagliano nastri virtuali, inoltre, per l'ammodernamento della tratta Piazzale Flaminio-Morlupo. Un decennio di annunci, di disservizi, di incidenti anche mortali a causa degli attraversamenti ferroviari non custoditi. Zingaretti, oltre ai temi nazionali, volga una sguardo, 'ogni tanto', anche ai suoi concittadini e ai loro disagi".(Com)