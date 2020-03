Siria: ministro Esteri britannico, primi responsabili della crisi umanitaria Damasco e Mosca

- I primi responsabili della tragedia umana in Siria sono il governo di Damasco e la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, riferendosi alla crisi nel nord-ovest siriano durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, ripresa dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". Raab, in visita ad Ankara, ha dichiarato che il Regno Unito è "profondamente preoccupato dalla sensibile intensificazione nell'azione militare della Russia e del regime siriano nel nord-ovest. Condanniamo queste azioni come violazioni flagranti del diritto internazionale e della più basilare umanità". Il capo della diplomazia britannica ha anche porto le condoglianze del suo paese alla Turchia dopo l'attacco siriano che ha ucciso 34 soldati turchi a Idlib il 27 febbraio. Quanto a Cavusoglu, il ministero degli Esteri turco ha dichiarato che Ankara "rispetta le obbligazioni derivanti dalla Convenzione di Ginevra e continueremo a farlo. Ma a quel che abbiamo visto finora, i confini sono sfortunatamente chiusi e i richiedenti asilo respinti, il che va contro il diritto internazionale". Cavusoglu ha aggiunto che "la Grecia e gli altri paesi dell'Unione europea stanno rifuggendo le propri responsabilità internazionali", affermando che la Turchia "non ha nessun obbligo di trattenere qualcuno forzosamente" nel paese. "Gli ultimi sviluppi a Idlib", ha concluso Cavusoglu, hanno aumentato ulteriormente la pressione migratorio sul nostro paese. Abbiamo espresso in numerose istanze che non possiamo accogliere un nuovo flusso migratorio. E abbiamo anche chiesto solidarietà. La comunità internazionale, purtroppo, ha fatto orecchie da mercante". Il numero di migranti che hanno lasciato la Turchia alla volta dell'Unione europea attraverso il valico di frontiera con la Grecia a Edirne ha raggiunto le 130.469 persone. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, attraverso il proprio account Twitter. L'aggiornamento si riferisce al flusso alle ore 8.15 (ora italiana) odierne. Nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, sempre Soylu aveva dichiarato che i migranti usciti dalla Turchia attraverso i suoi confini occidentali erano oltre 17.600.(Tua)