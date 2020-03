Coronavirus: Usb, a Roma e nel Lazio inutili le linee guida della Regione

- La situazione che ci arriva da lavoratori e lavoratrici iscritti all'Unione Sindacale di Base "è folle". "Le linee guida della Regione sono saltate - spiega il sindacato nella nota - la psicosi ha vinto sulla coscienza civile e la cattiva organizzazione la fa da padrona, come dimostrano anche le notizie sui media. Tra le segnalazioni arrivate dagli iscritti a Usb ne sottolineiamo alcune: "a Roma un asilo nido in concessione, e quindi gestito da un privato, e convenzione nel XIII municipio fa rientrare una bambina assente da più di 5 giorni che è stata in Lombardia con la famiglia, senza certificato medico ma con la sola autocertificazione del genitore". "Al policlinico Tor Vergata - spiega il comunicato - 98 persone ricontattate dopo che è emersa la vicenda del poliziotto del commissariato di Spinaceto positivo al test, ma lasciato per un giorno e una notte su una barella del pronto soccorso senza il rispetto delle procedure. Scattati inoltre gli accertamenti a tutto il personale sanitario in quei giorni a presidia del pronto soccorso". (segue) (Com)