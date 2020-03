Coronavirus: Usb, a Roma e nel Lazio inutili le linee guida della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Fiumicino "le Aec (assistenti educativi culturali) che assistevano i disabili nelle due scuole chiuse non sono state nemmeno contattate dalla Asl. Perché a detta delle dirigenti scolastiche non erano nella classe della bambina positiva al test, tralasciando però il fatto che mensa e ricreazione sono svolte in aree comuni. A Formia tutti gli operatori e operatrici in turno al pronto soccorso sono stati posti in quarantena. Alla Scuola centrale antincendi dei vigili del fuoco, a Capannelle, caos totale tra centinaia di allievi, istruttori e personale dell'indotto dopo che due allievi sono risultati positivi ai test. Ancora una volta dobbiamo prendere atto che il Servizio sanitario regionale non sta funzionando come dovrebbe. Che i servizi pubblici esternalizzati non sono controllabili. Migliaia di lavoratori pubblici e privati sono esposti al rischio contagio che, come accaduto nelle zone rosse, potrebbero diventare focolai dell'epidemia. Servono un intervento urgente e controlli più serrati, perché il controllo dell'epidemia di coronavirus non può essere lasciato al caso o alla coscienza civica, da tempo estinta in molti cittadini", conclude la nota dell'Unione sindacale di base, Federazione Roma e Lazio. (Com)