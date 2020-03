Energia: in Lombardia al via bando 'Axel', 10 milioni per sviluppo sostenibile dei territori

Milano, 03 mar 14:14 - (Agenzia Nova) - La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato i contenuti del bando a sportello denominato 'Axel' per l'erogazione di contributi al fine di aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l'autoconsumo della stessa, da parte degli Enti locali. "È un'iniziativa innovativa - ha spiegato Massimo Sertori - che intende incentivare l'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica a servizio di utenze pubbliche, al fine di un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali, associati inoltre a interventi di autoefficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza". "La dotazione finanziaria di questa misura - ha spiegato l'assessore - ammonta a 10 milioni di euro a valere su fondi europei, eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. Si tratta di un contributo a fondo perduto per opere e installazioni di proprietà pubblica, fino al 100% delle spese dell'intervento fino ad un massimo di 100 mila euro per beneficiario ammesso". (segue) (com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato i contenuti del bando a sportello denominato 'Axel' per l'erogazione di contributi al fine di aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l'autoconsumo della stessa, da parte degli Enti locali. "È un'iniziativa innovativa - ha spiegato Massimo Sertori - che intende incentivare l'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica a servizio di utenze pubbliche, al fine di un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali, associati inoltre a interventi di autoefficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza". "La dotazione finanziaria di questa misura - ha spiegato l'assessore - ammonta a 10 milioni di euro a valere su fondi europei, eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. Si tratta di un contributo a fondo perduto per opere e installazioni di proprietà pubblica, fino al 100% delle spese dell'intervento fino ad un massimo di 100 mila euro per beneficiario ammesso". (segue) (com)