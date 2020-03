Speciale energia: Germania, il governo non riesce a concordare una strategia per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale “non è in grado concordare una strategia per l'idrogeno” come fonte di energia pulita. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui vi sono “diversi piani tra i ministeri coinvolti in questioni essenziali”. Inoltre, durante un incontro tra sottosegretari tenuto a Berlino il 28 febbraio scorso, “non è stata raggiunta alcuna soluzione”. Per il ministro della Ricerca tedesco, Anja Karliczek, è necessaria una strategia per l'idrogeno “che non si aggrovigli nei dettagli”. Se la Germania vuole essere il principale fornitore di tecnologia dell'idrogeno, ha aggiunto Karliczek, “allora ne paese deve sorgere il mercato guida” del settore. A tal fine, Karliczek intende quindi stabilire l'obiettivo di produrre elettrolizzatori con una capacità di dieci gigawat entro il 2030 in Germania. Sia il ministero dell'Economia e dell'Energia sia il dicastero dell'Ambiente ritengono sufficiente una capacità fino a cinque gigawatt. Alla fine di gennaio scorso, il ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier ha presentato la sua Strategia nazionale per l'idrogeno, attualmente oggetto di valutazione da parte dei diversi dicasteri coinvolti. Nella scorsa settimana, “per un momento”, sembrava che il piano di Altmaier potesse essere adottato all'inizio di marzo dall'esecutivo federale. Tuttavia, “ora tutto indica che i ministeri responsabili avranno bisogno di tempo fino al 18 marzo prossimo” per poter rinviare la Strategia nazionale per l'idrogeno al governo federale per il voto. Quella del 18 marzo è l'ultima riunione dell'esecutivo del cancelliere Angela Merkel prima dell'avvio dell'edizione 2020 del Dialogo di Berlino sulla transizione energetica (Betd), che si terrà nella capitale della Germania, presso la sede del ministero degli Esteri, nelle giornate del 24 e 25 marzo prossimo. All'evento sono attesi duemila partecipanti da 90 paesi. (Res)