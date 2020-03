Speciale energia: Regno Unito, governo toglie blocco sussidi a centrali eoliche

- Decine di nuove centrali eoliche potranno essere costruite nel Regno Unito anche sulla terraferma, grazie alla decisione del governo di togliere il blocco dei sussidi introdotto quattro anni fa. Tutti i progetti per la costruzione di centrali elettriche alimentate con energie rinnovabili nel Regno Unito potranno partecipare ai concorsi per aggiudicarsi i sussidi pubblici. Dal 2021 saranno indette gare d'asta per l'aggiudicazione di contributi statali per la costruzione di centrali solari ed eoliche, sia in mare sia sulla terraferma. La decisione rientra tra le misure con cui il governo britannico per raggiungere l'obiettivo delle "emissioni zero" entro il 2050, stabilito per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. (Res)