Speciale energia: Somalia, concordata tabella di marcia con Shell e Exxon Mobil per esplorazione offshore

- Le autorità della Somalia hanno concordato con le compagnie Shell e Exxon Mobil una tabella di marcia per l'avvio di operazioni di esplorazione e per lo sviluppo di potenziali riserve offshore di petrolio e gas nel paese. Lo ha annunciato il ministero delle Risorse petrolifere e minerarie in una nota, nella quale il ministro Abdirashid Mohamed Ahmed si è detto "soddisfatto" dell'iniziativa. Per Ahmed, l'avvio della collaborazione contribuirà a dare "fiducia nella capacità di esplorare ulteriormente qualsiasi potenziale offshore di idrocarburi" presente in Somalia. Il governo di Mogadiscio ha deciso di assegnare a dicembre le licenze per l'esplorazione petrolifera di 15 blocchi, con procedure di offerta attese nel corso del 2020. In questa prospettiva, il mese scorso il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" ha firmato la nuova legge quadro per la gestione delle risorse petrolifere e minerarie somale, misura che ha contribuito nei fatti a spianare la strada alle compagnie Exxon Mobil e Shell, che detengono diritti di esplorazione dagli anni '90 su cinque blocchi offshore somali. Ad ottobre le due compagnie hanno concordato di versare a Mogadiscio 1,7 milioni di dollari per l'affitto di quei blocchi. (Res)